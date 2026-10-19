Jangkau Pasar Luxury Lebih Luas, Eloi Coco dan BMW Tunas Berkolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Eloi Coco menggandeng diler otomotif BMW Tunas Tomang untuk memperkenalkan koleksi parfumnya dan menyapa para penikmat produk gaya hidup di Tanah Air.

Mengusung konsep luxury scenting dan community gathering, kolaborasi ini dirancang sebagai wadah apresiasi bagi para konsumen serta loyalis otomotif menikmati pengalaman aroma khas Eropa yang menjadi ciri khas dari produk wewangian tersebut.

Head of Community & Strategic Partnership Eloi Coco Diva Intana Lina menjelaskan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan produknya dengan komunitas yang memiliki apresiasi tinggi terhadap kualitas.

Baca Juga: Upaya Federal Oil Menjaga Kepercayaan Konsumen Indonesia

Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk Eloi Coco menghadirkan pengalaman berwewangian yang dapat berdampingan dengan berbagai elemen luxury lifestyle.

Dia menilai ada kesamaan karakter antara pecinta otomotif Eropa dan penikmat wewangian Eloi Coco.

Kedua tipe konsumen merek tersebut dinilai sama-sama mengapresiasi presisi, kualitas, karakter yang unik, serta sesuatu yang timeless.

"Respons dan antusiasme dari para klien BMW Tunas Tomang sepanjang acara juga sangat luar biasa,” ujar Diva di Jakarta, baru-baru ini.

Chief Operating Officer (COO) BMW Tunas Reuben Chirng turut menyambut positif sinergi yang memadukan kenyamanan berkendara dengan sentuhan keharuman eksklusif.