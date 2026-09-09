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Janice Tjen Dibandingkan dengan Alexandra Eala, Begini Penilaian Yayuk Basuki

Janice Tjen Dibandingkan dengan Alexandra Eala, Begini Penilaian Yayuk Basuki
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Legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki mengaku senang melihat perkembangan permainan Janice Tjen.

Wanita kelahiran 30 November 1970 itu menilai Janice memiliki potensi luar biasa jika mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak.

Tidak tanggung-tanggung, Yayuk bahkan menilai petenis asal Jakarta itu memiliki permainan yang lebih lengkap ketimbang Alexandra Eala asal Filipina.

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"Dengan permainan Janice Tjen sendiri, saya optimistis. Saya berpikir, dia lebih baik daripada, maaf, seorang Eala,” ujar wanita asal Yogyakarta itu saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

"Menurut saya Janice punya permainan yang lengkap. Eala kan juga oke, groundstroke-nya bagus, tetapi Janice ini permainannya lengkap. Dia punya variasi, punya serve yang bagus, punya serangan yang bagus juga," imbuhnya.

Menurut Yayuk, saat ini seluruh penggemar harus memberikan dukungan penuh terhadap karier Janice Tjen.

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Dukungan tersebut diharapkan membuat perjalanan peraih medali perunggu SEA Games 2025 itu makin percaya diri dalam menghadapi turnamen tenis yang lebih bergengsi.

"Saat ini yang perlu dilakukan Janice Tjen ialah mengembalikan confidence atau kepercayaan dirinya," ungkap Yayuk.

Legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki memberikan pandangan mengenai performa dari permainan Janice Tjen

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