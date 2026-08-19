Janice Tjen Dipukul Mirra Andreeva di 16 Besar Cincinnati Open 2026

jpnn.com - Cincinnati - Petenis Indonesia ranking 36 WTA Janice Tjen kalah dari peringkat ke-5 dari Mirra Andreeva di 16 Besar Cincinnati Open 2026 (WTA 1000).

Pada laga di Lindler Family Tennis Center, Mason, Ohio, Selasa (18/8) waktu setempat itu, Janice takluk dua set langsung dari cewek Rusia yang sedang naik daun, 1-6, 6(5)-7(7).

Kekalahan ini membuat langkah Janice Tjen terhenti pada Cincinnati Open setelah pada babak 32 Besar mampu mengalahkan petenis Swiss Viktorija Golubic.

Meski pertandingan hanya berlangsung dua set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama satu jam 42 menit.

Pada set pertama, Andreeva benar-benar tampil dominan dan sempat unggul 2-0, sebelum Janice berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Meskipun begitu, Janice tak bisa berbuat banyak selanjutnya setelah Andreeva dapat menutup set pertama dengan kemenangan meyakinkan 6-1.

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Memasuki set kedua, Andreeva dapat mencetak angka terlebih dahulu, tetapi Janice tidak tinggal diam dan saling kejar angka terus terjadi di antara kedua petenis tersebut.

Pertandingan terus berlangsung sengit bahkan kedudukan sempat bahkan imbang 6-6 dan selanjutnya pemenang harus ditentukan melalui tiebreak.