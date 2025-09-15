Janice Tjen Gagal di Final, Sarah Rakotomanga Terkejut Bisa Juara Sao Paulo Open 2025

jpnn.com - Harapan Indonesia untuk melihat Janice Tjen meraih gelar di ajang Sao Paulo Open 2025 harus pupus.

Petenis 22 tahun itu takluk dari Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (Prancis) dengan skor 3-6, 4-6 pada laga final yang berlangsung di Parque Villa Lobos, Brasil, Senin (15/9/2025) dini hari WIB.

Perlawanan Janice Then

Meski tampil penuh semangat, Janice kesulitan menembus pertahanan Rakotomanga yang bermain lepas tanpa beban.

Di sisi lain, Rakotomanga menyebut kemenangan ini menjadi kejutan terbesar sepanjang kariernya.

"Luar biasa. Saya bahkan bukan favorit di turnamen ini,” ungkap Rakotomanga dilansir dari Claytenis

"Saya bermain poin demi poin, hanya mengandalkan insting. Bisa sampai final dan menjadi juara sungguh di luar dugaan," tambahnya.

Kunci Menjadi Juara

Rakotomanga menambahkan dirinya sempat hampir tersingkir sejak babak pertama. Namun, tekad dan keberanian untuk berjuang di setiap poin membuatnya bisa berdiri di podium tertinggi.

Sementara itu, kekalahan ini tetap menjadi pembelajaran berharga bagi Janice Tjen yang dalam beberapa bulan terakhir terus menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional.