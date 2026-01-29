Janice Tjen Sambut Tantangan Abu Dhabi Open 2026

jpnn.com - Petenis muda Indonesia Janice Tjen bersiap menjalani pengalaman penting dalam kariernya setelah memastikan tampil di Abu Dhabi Open 2026.

Bagi Janice, tampil di turnamen bergengsi level WTA 500, bukan sekadar menambah jam terbang, tetapi juga kesempatan langka untuk mengukur kemampuan di level tertinggi.

Janice masuk ke turnamen yang berlangsung pada 1–7 Februari 2026 tersebut lewat jalur wildcard.

Meski lawan pada babak pertama belum ditentukan, antusiasme sudah terlihat jelas dari petenis berusia 23 tahun itu.

Proses undian sendiri baru akan dilakukan pada Sabtu (31/1/2026).

"Sangat senang dan bersyukur bisa bermain di turnamen level tinggi seperti ini."

"Abu Dhabi Open merupakan salah satu ajang yang saya ikuti perkembangannya dan penting bagi saya untuk menguji kemampuan melawan pemain-pemain terbaik di dunia," ucap Janice dilansir situs resmi Abu Dhabi Open 2026.

Ajang ini dipastikan akan dipenuhi deretan nama besar.