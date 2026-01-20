Janice Tjen Ukir Rekor Luar Biasa di Australian Open 2026

jpnn.com - MELBOURNE - Tunggal putri Indonesia Janice Tjen menembus babak kedua Australian Open 2026 setelah mengalahkan petenis unggulan ke-22, dari Kanada, Leylah Fernandez.

Duta Merah Putih itu menang dengan straight set pada babak pertama di ANZ Arena, Melbourne Park, Selasa (20/1).

Janice Tjen yang untuk pertama kalinya masuk dalam undian utama Grand Slam itu mengawali penampilannya dengan kuat. Meski lawannya yang merupakan runner-up US Open 2021 bangkit pada set kedua, Janice sukses melewati tiebreak untuk mengemas kemenangan dengan 6-2, 7-6(1).

Dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 43 menit itu, Janice unggul tipis atas Leylah dengan catatan empat ace dan 17 winners, serta sukses mengonversi empat dari tujuh peluang break point, demikian statistik pertandingan dikutip dari laman resmi Australian Open.

Pada set pertama, Leylah berhasil mencuri keunggulan melalui gim pertama yang berlangsung alot. Namun, Janice dengan mudah menyamakan kedudukan. Petenis Kanada itu kemudian kembali memimpin dengan mengambil gim ketiga, namun sejak itu Janice mengambil alih pertandingan dengan memenangi lima gim beruntun.

Set kedua berlangsung ketat dengan kedua petenis saling berkejar-kejaran angka. Janice sempat unggul 3-1, namun Leylah mencoba membalikkan keadaan dengan unggul 4-3.