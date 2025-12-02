Janji Percepat Perbaikan Jembatan di Aceh, Prabowo: Anggaran Sudah Siap

jpnn.com - ACEH TENGGARA - Presiden Prabowo Subianto berjanji mempercepat perbaikan akses jalan yang terputus akibat timbunan longsor seusai banjir bandang melanda Aceh.

Jembatan-jembatan yang terputus juga segera dibangun kembali.

Hal itu dia katakan saat menemui masyarakat di Kutacane, Aceh Tenggara, yang terdampak bencana banjir bandang.

"Kami akan segera membuka jalur yang terputus. Jembatan-jembatan yang rusak akan segera kami perbaiki," ujar Prabowo di Kutacane pada Senin (1/12).

Dia menyebutkan bahwa untuk perbaikan jalan dan jembatan akan diambil dari pos anggaran untuk fasilitas sarana dan prasarana di desa-desa.

Efisiensi juga dilakukan untuk pos-pos pengeluaran tertentu yang dapat ditunda.

Prabowo menegaskan, anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, termasuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdambak bencana.

"Jadi, alhamdulillah kita punya anggarannya. Bisa dari penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat terbawah," katanya.