Janji Prabowo kepada Warga Terdampak Banjir, Perbaiki Sekolah hingga Rumah
Presiden Prabowo saat meninjau jembatan di Kutacane, Aceh Tenggara, yang terdampak bencana banjir bandang. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pada Senin (1/12).

Prabowo turun ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), lalu ke Kutacane, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Umum Partai Gerindra itu berjanji bahwa pemerintah bakal mempercepat penanganan dan memberikan sejumlah arahan.

1. Percepat perbaikan jalan dan jembatan

Prabowo Subianto berjanji bahwa pemerintah akan mempercepat perbaikan akses jalan raya yang terputus akibat timbunan longsor.

Jembatan-jembatan yang terputus juga segera dibangun kembali.

Hal itu dia katakan saat menemui masyarakat di Kutacane, Aceh Tenggara, yang terdampak bencana banjir bandang.

"Kita akan segera membuka jalur yang terputus. Jembatan-jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki," ucap Prabowo di Kutacane.

Dia menyebutkan bahwa untuk perbaikan jalan dan jembatan akan diambil dari pos anggaran untuk fasilitas sarana dan prasarana di desa-desa.

