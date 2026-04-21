Janji Terbaru Menteri Bahlil kepada Masyarakat, Tolong Dicatat

Janji Terbaru Menteri Bahlil kepada Masyarakat, Tolong Dicatat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi penjelasan kepada waryaean di Magelang, Sabtu (18/4/2026). ANTARA/Heru Suyitno

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga LPG 3 kilogram atau yang bersubsidi tidak naik.

Bahkan Bahlil menjamin stok LPG bersubsidi tersebut masih terjaga di atas standar minimum nasional.

“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kami di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (20/4).

Sebagaimana Pertalite dan Biosolar, Bahlil menyampaikan pemerintah juga menahan harga LPG 3 kilogram.

Sejak pemerintah menerapkan program LPG 3 kilogram pada 2007 silam, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG 3 3 kilogram hingga saat ini.

“Yang ada, (harga, red) itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata untuk betul-betul subsidi itu yang menerima adalah yang berhak,” ucap Bahlil.

Bahlil menyebut jika harga di pasar dunia mengalami penurunan, maka tidak menutup kemungkinan harga LPG nonsubsidi juga akan ikut turun.

“Kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik,” ucap Bahlil.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI