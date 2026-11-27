jpnn.com, JAKARTA - PT Jannah Firdaus Tour & Travel (JF) meluncurkan program terbaru yaitu “Umrahmu, masjidmu di Surga”, sebuah inisiatif untuk membangun dan merenovasi masjid-masjid di daerah terpencil di Indonesia, dengan mengalokasikan Rp100 ribu dari setiap pendaftaran paket umrah.

CEO Mr. H. Wael Ahmed mengatakan setiap orang yang mendaftar sejak peluncuran dianggap sebagai mitra pendiri, bukan donatur untuk membiayai program ini.

Karena tidak ada penggalangan donasi, juga tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada jemaah, dan dana yang dialokasikan merupakan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam menjalankan program “Umrahmu, masjidmu di Surga” perusahaan kata Wael sudah jelas dan secara terang melakukan transparansi dan komitmen dengan beberapa poin penting yang dijadikan acuannya.

"Kami mengajak para jemaah untuk meniatkan pendaftaran umrah sekaligus menjadi bagian dari kebaikan ini, tanpa klaim jaminan pahala, karena segala pahala sepenuhnya milik Allah," kata Wael.

Direktur PT Jannah Firdaus, Rahmat Syam mengatakan siapa pun yang mendaftar bersama Jannah Firdaus mulai sekarang adalah mitra pendiri dalam membangun rumah-rumah Allah.

"Kami tidak meminta donasi, dan kami tidak ingin jemaah menanggung beban tambahan; perusahaan yang mengalokasikan Rp100.000 dari setiap pendaftaran umrah. Kami telah mengembalikan seluruh hak jemaah, dan dokumen kami tersedia bagi siapa pun yang ingin memverifikasi," jelas Rahmat.

"Kami ingin setiap jamaah umrah menjadi mitra dalam pahala ini. Adapun mereka yang ingin membangun reputasi kami di atas desas-desus, perhitungan kami pertama-tama dengan Allah, kemudian dengan hukum,” imbuh Rahmat.