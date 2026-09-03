Jannah Firdaus Raih Penghargaan PPIU of The Year di Ajang APSI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jannah Firdaus menerima penghargaan kategori Kinerja Operasional sebagai PPIU of The Year di ajang Anugerah Perjalanan Suci Indonesia (APSI) 2026, yang digelar pada 31 Agustus 2026.

Acara Anugerah Perjalanan Suci Indonesia 2026 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama sejumlah tokoh strategis dari berbagai sektor.

Adapun penghargaan yang diterima Jannah Firdaus sebagai “PPIU of The Year” kategori Kinerja Operasional menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan perjalanan ibadah yang profesional, terintegrasi, serta berorientasi pada kenyamanan dan kebutuhan jamaah.

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Bagi Jannah Firdaus, pencapaian tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi amanah dan tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan jamaah, meningkatkan standar pelayanan, memperkuat kualitas operasional, serta menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan perjalanan Umrah dan Haji.

“Alhamdulillah, tentunya kami sangat bersyukur dan merasa terhormat atas penghargaan ini. Bagi kami, penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar kepada seluruh jamaah dan masyarakat,” ujar CEO Jannah Firdaus, Mr Wael Ahmed.

Dia menambahkan penghargaan tersebut juga dipersembahkan kepada seluruh tim Jannah Firdaus yang selama ini bekerja dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada jamaah.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh tim Jannah Firdaus serta para jamaah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. InsyaAllah, pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin banyak masyarakat dapat menunaikan ibadah Umrah dan Haji dengan mudah, aman, nyaman, serta mendapatkan pelayanan terbaik sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air,” lanjutnya.

Jannah Firdaus menegaskan tidak ingin berhenti pada pencapaian yang telah diraih.