Jansen Demokrat soal Putusan MA: Gibran Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan MA soal Suket ijazah Gibran Rakabuming Raka berdampak pada legitimasi jabatan wakil presiden.

Pernyataan Jansen tersebut merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasai dan dimusnahkan.

Putusan itu menjadi perhatian karena Suket tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bagian dari persoalan persyaratan pencalonannya dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Jansen menilai amar putusan MA kali ini sangat jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Dia membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menurut dia masih menyisakan ruang penafsiran.

"Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung," ujar Jansen dalam unggahannya melalui akun @jansen_jsp di platform X dikutip JPNN.com, Minggu (1/11).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.