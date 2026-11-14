Januari 2027 Sebentar Lagi, Alih Status PPPK Paruh Waktu Belum Ada Regulasi

jpnn.com - PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menunggu regulasi mengenai mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu setelah naik status menjadi PPPK penuh waktu.

Alih status PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan dilakukan bertahap mulai Januari 2027.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran DP RI telah disiapkan anggaran sekira Rp28 triliun untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bidang pendidikan.

"Selain itu, mulai 2027 Pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK," katanya di Pekalongan, Jumat (13/11).

Menurut dia, dengan adanya kebijakan tersebut, penggajian PPPK mulai 2027 direncanakan dan dialokasikan melalui Pemerintah pusat.

Namun, hingga kini masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab penggajian, termasuk status kepegawaian apakah nantinya menjadi pegawai pusat atau tetap berada di lingkungan pemerintah daerah.

"Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh Pemerintah pusat. Kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya," katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu informasi tertulis dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan penyesuaian atau pengurangan beban anggaran daerah setelah penggajian PPPK sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.