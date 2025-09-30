Januari-Agustus 2025, Luas Lahan Terbakar di Sumsel Hampir Mencapai 3.000 Hektare

jpnn.com - PALEMBANG - Manggala Agni mencatat 2.935,8 hektare lahan di Sumatera Selatan terbakar sepanjang periode Januari-Agustus 2025.

Dibanding data sebelumnya hingga 10 Agustus 2025, terdapat 1.416,9 hektare lahan terbakar.

Angka itu menunjukkan lonjakan signifikan dalam kurun waktu tiga pekan, atau bertambah 1.518,9 hektare.

Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Sumatera Ferdian Kristanto mengatakan berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral, yakni seluas 2.855,6 hektare.

"Jadi, mayoritas yang terbakar ini lahan mineral," kata Ferdian, Selasa (30/9).

Dia menambahkan sisanya berada di lahan gambut yang mencapai 80,2 hektare.

Adapun kebakaran di lahan gambut yang mencapai 80,2 hektare itu tersebar di lima kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir seluas 45,4 hektare, Banyuasin 13,2 hektare, Muara Enim 11 hektare, Musi Banyuasin 8,9 hektare, dan Musi Rawas Utara 1,7 hektare.

Adapun tujuh wilayah dengan sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terlusa, yakni Musi Banyuasin (855,8 hektare), Ogan Komering Ilir (473,6 hektare), Musi Rawas (362,6 hektare), Ogan Ilir (351,1 hektare), Ogan Komering Ulu (265,5 hektare), Empat Lawang (164,5 hektare), dan Muara Enim (116,7 hektare).