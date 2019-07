Japan Open 2019: Ada Greysia / Apriyani di Tengah Dominasi Perempuan - Perempuan Negeri Sakura

jpnn.com, TOKYO - Tuan rumah menguasai tempat di perempat final nomor ganda putri Japan Open 2019.

Dari delapan slot, empat di antaranya diisi perempuan-perempuan dari Negeri Sakura.

Ganda putri ranking satu, dua dan tiga dunia yang dimiliki Jepang masih bertahan. Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (juara bertahan), Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara dan Misaki Matsutomo / Ayaka Takahasi. Kemudian satu pasangan lagi ialah Nami Matsuyama / Chiharu Shida (ranking 12).

All smiles for the Japanese crowd as Takahashi and Matsutomo ???????? secure the victory against Chang and Kim from Korea ????????????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/OLORMfIMvt — BWF (@bwfmedia) July 25, 2019