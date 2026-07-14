Japan Open 2026: Jonatan Christie Karam di Babak Pertama
jpnn.com - TOKYO - Empat penghuni peringkat satu dunia tepok bulu, yakni tunggal putra Shi Yu Qi (China), tunggal putri An Se Young (Korea), ganda putri Liu Sheng Shu/Tan Ning (China), dan ganda campuran Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) lulus ke 16 Besar Japan Open 2026 Super 750.
Pada babak pertama atau 32 Besar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Selasa (14/7), Shi Yu Qi menang dari salah satu wakil tuan rumah, yakni Yudai Okimoto (ranking 23).
Shi Yu Qi menang straight game 21-15, 21-15 dan akan berhadapan dengan Brian Yang (Kanada) di 16 Besar. Brian Yang masuk Top 16 setelah mengalahkan Loh Kean Yew (Singapura) di babak pertama.
Sementara itu, An Se Young tak menemui kesulitan saat berhadapan dengan putri tuan rumah Hina Akechi, 21-6, 21-9.
Dari nomor ganda putri, Liu Sheng Shu/Tan Ning menaklukkan pasangan Thailand Hathaithip Mijad/Napapakorn 21-12, 11-21, 21-17.
Kemudian, ganda campuran nomor satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping mengalahkan Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani 21-11, 21-10.
Saat berita ini diracik, ganda putra nomor satu dunia dari Korea Kim Won Hoo/Seo Seung Jae sedang mengayun raket melawan ganda Thailand Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.
Berita tak sedap datang dari tunggal putra Indonesia peringkat empat dunia Jonatan Christie.
Berita tak sedap datang dari tunggal putra Indonesia peringkat empat dunia Jonatan Christie.
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