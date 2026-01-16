Japfa Food Raih Penghargaan Innovative Product di Indonesia Rising Stars Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Japfa Comfeed Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan agri-food menghasilkan produk hewani yang berkualitas dan terpercaya, kini melakukan inovasi baru dengan membuat pakan kuda yaitu Fortis.
Dari hasil inovasi terbaru itu, Japfa mendapatkan penghargaan bergengsi dalam kategori Innovative Product 2025 dalam ajang Indonesia Rising Stars Awards 2026 yang digelar Sarga Co di Jakarta, 15 Januari 2026.
Direktur Corporate Affairs Japfa, Rachmat Indrajaya merasa bangga karena salah satu produk yang dihasilkan Japfa mendapatkan apresiasi.
“Kami berterima kasih atas penghargaan ini sangat luar biasa, ini penghargaan atas komitmen kami untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk yang berkualitas,” ungkap Rachmat Indrajaya dalam keterangan resmi.
Menurut Rahmat, produk Fortis yang dibuat Japfa adalah bentuk dari komitmen perusahaan dalam mendukung olahraga berkuda.
Sebab, saat ini olahraga tersebut sangat digandrungi masyarakat. Dia berharap Japfa bisa terus berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
“Kebanyakan pakan kuda import, jadi produk ini lokal kami produksi di pabrik kami di Lampung. kami juga melihat sekarang ini dibawah pimpinan mas Aryo sangat luar biasa, olahraga berkuda jadi tren dengan banyaknya kejuaran berkuda jadi kami lihat olahraga berkuda jadi tren di masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, dunia olahraga berkuda menuntut performa fisik yang luar biasa dan Fortis hadir sebagai solusi pakan kuda premium yang menjawab tantangan tersebut dengan presisi.
