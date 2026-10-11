Jarak Pandang 500 Meter, 4 Penerbangan Citilink & AirAsia di Bandara SMB II Terdampak

jpnn.com, PALEMBANG - Jarak pandang yang hanya mencapai 500 meter berdampak pada operasional empat penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, pada Minggu (11/10/2026).

Berdasarkan pembaruan operasional Bandara SMB II per pukul 11.00 WIB, empat penerbangan tersebut terdiri dari dua keberangkatan dan dua kedatangan yang dilayani maskapai Citilink dan AirAsia.

Pada jadwal keberangkatan, penerbangan Citilink QG981 rute Palembang-Jakarta yang dijadwalkan berangkat pukul 10.10 WIB masuk dalam daftar penerbangan terdampak.

Hal serupa terjadi pada penerbangan AirAsia AK461 rute Palembang-Kuala Lumpur yang memiliki jadwal penerbangan pukul 10.30 WIB.

Sementara itu, dua penerbangan kedatangan yang tercatat terdampak yakni Citilink QG980 dari Jakarta menuju Palembang dengan jadwal tiba pukul 09.40 WIB dan AirAsia AK462 dari Kuala Lumpur menuju Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 10.05 WIB.

Kondisi jarak pandang terbatas menjadi perhatian dalam operasional penerbangan karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan.

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Pihak Bandara SMB II terus memantau perkembangan kondisi jarak pandang dan operasional penerbangan.

Calon penumpang diimbau untuk memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi maskapai Citilink dan AirAsia maupun layanan informasi bandara sebelum berangkat.