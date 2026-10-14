Jarak Pandang 500 Meter, 6 Penerbangan dari Bandara SMB II Palembang Terdampak Asap

jpnn.com, PALEMBANG - Jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mencapai 500 meter, pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 07.30 WIB.

Kondisi tersebut membuat enam penerbangan keberangkatan berstatus standby.

Berdasarkan keterangan Branch Communication & CSR Bandara SMB II, enam penerbangan yang berstatus standby terdiri dari maskapai Citilink, Lion Air, Super Air Jet, Batik Air dan Garuda Indonesia.

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Penerbangan tersebut meliputi QG 989 dan JT 246 tujuan Batam, IU 921 tujuan Jakarta (Soekarno Hatta), ID 7056 tujuan Jakarta (Halim Perdanakusuma).

Kemudian GA 101 tujuan Jakarta (Soekarno Hatta) serta IU 302 tujuan Pangkalpinang.

Keenam penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat dari Bandara SMB II Palembang menuju kota tujuan masing-masing.

Status standby diberlakukan di tengah kondisi jarak pandang yang terbatas. Perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan operasional penerbangan.

Pihak bandara terus memantau kondisi operasional penerbangan seiring terbatasnya jarak pandang di kawasan bandara. (mcr35/jpnn)