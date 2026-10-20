Jarak Pandang di Bandara SMB II Palembang Membaik, Garuda dan 2 Maskapai Layani Penerbangan

jpnn.com, PALEMBANG - Jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mulai membaik, pada Selasa (20/10/2026), setelah sempat berada di angka 450 meter pada pagi hari, di mana jarak pandang meningkat menjadi 1.500 meter pada pukul 11.31 WIB.

Berdasarkan data standby statemen Bandara SMB II per pukul 08.30 WIB, kondisi jarak pandang pada pagi hari masih terbatas.

Meski demikian, sejumlah penerbangan tetap beroperasi, termasuk keberangkatan menggunakan maskapai Batik Air, Super Air Jet dan Garuda Indonesia.

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Penerbangan Batik Air dengan nomor ID 7054 rute Palembang-Halim Perdanakusuma yang dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB tercatat lepas landas pada pukul 09.41 WIB.

Sementara itu, penerbangan Super Air Jet nomor IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang yang dijadwalkan berangkat pukul 09.10 WIB, tercatat lepas landas pada pukul 09.33 WIB.

Selain kedua penerbangan tersebut, Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 107 untuk rute Palembang-Jakarta juga tercatat dalam daftar keberangkatan.

Adapun penerbangan Garuda Indonesia GA 102 dengan rute Jakarta-Palembang masuk dalam daftar kedatangan.

Pihak Bandara SMB II menyampaikan bahwa kondisi jarak pandang telah mengalami peningkatan menjadi 1.500 meter pada pukul 11.31 WIB.