Jarak Pandang di Bawah 400 Meter, 4 Penerbangan di Bandara SMB II Terdampak

jpnn.com, PALEMBANG - Jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang turun di bawah 400 meter berdampak pada operasional empat penerbangan, pada Jumat (9/10/2026).

Jarak pandang yang berada di bawah 400 meter atau visibility below minimum menyebabkan tiga penerbangan kedatangan mengalami penundaan.

Berdasarkan keterangan pengelola Bandara SMB II Palembang, tiga penerbangan keberangkatan yang terdampak yakni Lion Air JT 246 rute Palembang-Batam, Super Air Jet IU 921 rute Palembang-Jakarta, serta Super Air Jet IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang.

Sementara itu, penerbangan kedatangan yang terdampak adalah Super Air Jet IU 933 dari Yogyakarta menuju Palembang.

Kondisi jarak pandang di bawah standar minimum tersebut menjadi perhatian dalam operasional penerbangan, mengingat aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas lepas landas maupun pendaratan pesawat.

Pihak pengelola Bandara SMB II Palembang terus memantau perkembangan kondisi cuaca untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.

Calon penumpang yang jadwal penerbangannya terdampak diimbau berkoordinasi dengan maskapai masing-masing untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan jadwal keberangkatan maupun kedatangan.(mcr35/jpnn)