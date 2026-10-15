Jarak Pandang di Palembang Hanya 50 Meter, 2 Penerbangan Singapore Airlines Group Dibatalkan
jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap yang menyebabkan jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang turun hingga 50 meter berdampak terhadap operasional penerbangan, pada Kamis (15/10/2026).
Dua penerbangan internasional rute Palembang-Singapura dan Singapura-Palembang dibatalkan.
Berdasarkan laporan standby statement Branch Communication Bandara SMB II pukul 07.00 WIB, dua penerbangan yang dibatalkan tersebut adalah TR 255 rute Palembang-Singapura dan TR 254 rute Singapura-Palembang.
Kedua penerbangan itu dioperasionalkan oleh Scoot, maskapai berbiaya rendah yang merupakan bagian dari Singapore Airlines Group.
Penurunan jarak pandang hingga 50 meter menjadi perhatian dalam operasional penerbangan di bandara tersebut.
Kondisi ini membatasi jarak pandang pilot dan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan operasional penerbangan.
Selain dua penerbangan internasional tersebut, terdapat lima penerbangan domestik yang masuk dalam daftar pemantauan keberangkatan.
Penerbangan itu meliputi QG 989 dan JT 246 rute Palembang-Batam, IU 921 rute Palembang-Jakarta (Soekarno Hatta), ID 7056 rute Palembang-Jakarta (Halim Perdanakusuma) serta IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang.
Dua penerbangan Singapore Airlines Group di Bandara SMB II Palembang dibatalkan akibat jarak pandang yang hanya 50 meter.
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