Jarak Pandang Membaik, Bandara Singkawang Kembali Layani Penerbangan 1 Oktober

jpnn.com - SINGKAWANG - Bandar Udara Singkawang akan mulai kembali melayani aktivitas penerbangan pada Kamis 1 Oktober 2026 setelah lebih sebulan operasional terganggu akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Untuk penerbangan perdana kembali beroperasi pada 1 Oktober 2026,” kata Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi di Singkawang, Selasa (29/9).

Dia menjelaskan bahwa penerbangan dibuka kembali setelah kondisi jarak pandang di sekitar bandara telah memenuhi persyaratan keselamatan.

“Kondisi udara dan jarak pandang sudah membaik," tuturnya.

Ilham menjelaskan bahwa keputusan menunda penerbangan sebelumnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan akibat pekatnya kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas.

Menurut Ilham, kondisi udara di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam beberapa hari terakhir membaik. Hasil pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan pihak bandara, jarak pandang di sekitar landasan pacu berada pada kondisi memungkinkan untuk kegiatan lepas pantai dan ketinggian.

Dengan kembali dibukanya operasional bandara, penerbangan juga kembali mengikuti jadwal reguler, yakni dua kali per hari. "Untuk jadwal penerbangan masih seperti biasa, yaitu dua kali dalam sehari," ujarnya.

Adapun dua maskapai yang melayani penerbangan dari Bandara Singkawang akan kembali beroperasi sesuai slot masing-masing. TransNusa dijadwalkan berangkat pada pukul 13.55 WIB, sedangkan Super Air Jet pukul 14.40 WIB. Rute yang dilayani masih tetap, yakni Singkawang-Jakarta dan Jakarta-Singkawang.