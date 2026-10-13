menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Jarak Pandang Pekanbaru Hanya 100 Meter, Penerbangan di Bandara SSK II Terganggu Lagi

Jarak Pandang Pekanbaru Hanya 100 Meter, Penerbangan di Bandara SSK II Terganggu Lagi

Jarak Pandang Pekanbaru Hanya 100 Meter, Penerbangan di Bandara SSK II Terganggu Lagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Situasi di Bandara SSK II Pekanbaru, pada Selasa (13/10/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kabut tebal menyelimuti Kota Pekanbaru, menyebabkan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menurun drastis hingga hanya 100 meter.

Executive General Manager (EGM) Bandara SSK II Pekanbaru Achmad mengatakan jarak pandang tersebut terpantau pada Selasa (13/10/2026).

“Jarak pandang hingga pukul 06.48 WIB berada pada angka 100 meter dikarenakan kabut (fog),” ujar Achmad.

Baca Juga:

Dampak kondisi cuaca tersebut, dua penerbangan dari Pekanbaru menuju Jakarta mengalami penundaan atau delay.

Kedua penerbangan itu yakni IP329 dan QG937 dengan rute Pekanbaru (PKU)–Jakarta (CGK).

“Saat ini ada dua penerbangan yang mengalami penundaan,” kata Achmad.

Baca Juga:

Achmad juga menyampaikan bahwa hingga pukul 07.03 WIB, belum ada penerbangan yang mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru.

Sementara itu, pantauan melalui situs Flightradar24 hingga pukul 06.50 WIB menunjukkan belum ada pergerakan pesawat yang terpantau berangkat maupun mendarat di bandara tersebut.

Jarak pandang di Kota Pekanbaru hingga pukul 06.48 WIB berada pada angka 100 meter dikarenakan kabut (fog). Penerbangan Bandara SSK II pun terganggu lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI