Jarak Pandang Pekanbaru Hanya 100 Meter, Penerbangan di Bandara SSK II Terganggu Lagi

jpnn.com - Kabut tebal menyelimuti Kota Pekanbaru, menyebabkan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menurun drastis hingga hanya 100 meter.

Executive General Manager (EGM) Bandara SSK II Pekanbaru Achmad mengatakan jarak pandang tersebut terpantau pada Selasa (13/10/2026).

“Jarak pandang hingga pukul 06.48 WIB berada pada angka 100 meter dikarenakan kabut (fog),” ujar Achmad.

Dampak kondisi cuaca tersebut, dua penerbangan dari Pekanbaru menuju Jakarta mengalami penundaan atau delay.

Kedua penerbangan itu yakni IP329 dan QG937 dengan rute Pekanbaru (PKU)–Jakarta (CGK).

“Saat ini ada dua penerbangan yang mengalami penundaan,” kata Achmad.

Achmad juga menyampaikan bahwa hingga pukul 07.03 WIB, belum ada penerbangan yang mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru.

Sementara itu, pantauan melalui situs Flightradar24 hingga pukul 06.50 WIB menunjukkan belum ada pergerakan pesawat yang terpantau berangkat maupun mendarat di bandara tersebut.