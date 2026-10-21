Jarak Pandang Sempat 400 Meter, Sejumlah Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Terdampak Kabut Asap

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang kembali memengaruhi jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Rabu (21/10/2026).

Pada pukul 13.00 WIB, jarak pandang tercatat hanya 400 meter. Kondisi tersebut terjadi di tengah penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda wilayah Sumatera Selatan.

Berdasarkan standby statement Branch Communication & CSR Bandara SMB II, terdapat tujuh penerbangan keberangkatan dan enam penerbangan kedatangan yang masuk dalam daftar pemantauan saat pembaruan kondisi pukul 13.00 WIB.

Baca Juga: Polda Sumsel Tangkap 2 Tersangka Pengeroyokan di Palembang

Tujuh penerbangan keberangkatan tersebut meliputi, Garuda Indonesia GA 101, dan GA 109, Super Air Jet nomor penerbangan IU 921, IU 302, dan IU 923, Lion Air nomor penerbangan JT 857 serta Citilink nomor penerbangan QG 989.

Penerbangan tersebut melayani rute Palembang menuju Jakarta, Pangkalpinang, Surabaya, dan Batam.

Sementara itu, enam penerbangan kedatangan yang tercantum dalam laporan meliputi Super Air Jet IU 922, Citilink nomor penerbangan QG 984, QG 988, Lion Air nomor penerbangan JT 856, Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 104, dan Batik Air nomor penerbangan ID 6870.

Baca Juga: Dokter Terduga Pencabulan Anak Kandung di Bandung Ditangkap Polisi

Penerbangan tersebut berasal dari Jakarta, Surabaya dan Batam.

Meski jarak pandang sempat berada di angka 400 meter pada siang hari, kondisi berangsur membaik beberapa jam kemudian.