menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Jarang Bertemu, Kalina Ocktaranny Kangen Masak untuk Azka

Jarang Bertemu, Kalina Ocktaranny Kangen Masak untuk Azka

Jarang Bertemu, Kalina Ocktaranny Kangen Masak untuk Azka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kalina Ocktaranny dan anaknya, Azka Corbuzier. Foto: Instagram/kalinaocktaranny

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny mengaku jarang bertemu dengan putranya, Azka Corbuzier, karena kesibukan yang dijalani.

Menurutnya, Azka diketahui sedang sibuk dengan kegiatan kuliah sekaligus pekerjaannya.

Hal tersebut membuat waktu Kalina Ocktaranny dan putranya untuk bertemu menjadi terbatas.

Baca Juga:

Meski begitu, keduanya tetap berusaha menjaga komunikasi dan sesekali membuat janji untuk bertemu.

“Dia sibuk kuliah, dia sibuk kerja juga,” kata Kalina Ocktaranny saat jadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Mantan istri Deddy Corbuzier itu mengatakan dirinya dan Azka lebih sering berkomunikasi melalui telepon ketika tidak bisa bertemu secara langsung.

Baca Juga:

Mereka juga sesekali membuat janji untuk makan bersama, baik makan siang maupun makan malam, di sela-sela kesibukan Azka.

“Paling kami telepon gitu, terus kalau misalkan kayak ini sekarang kami janjian, kalau enggak, makan siang, makan malam,” ujar Kalina Ocktaranny.

Selebritas Kalina Ocktaranny mengaku jarang bertemu dengan putranya, Azka, karena kesibukan yang dijalani.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI