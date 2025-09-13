menu
Jarang Main Sinetron Akhir-Akhir Ini, Indra L Bruggman Ungkap Penyebabnya

Jarang Main Sinetron Akhir-Akhir Ini, Indra L Bruggman Ungkap Penyebabnya
Indra L Bruggman. Foto: Instagram/indrabruggman

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Indra L Bruggman mengungkap penyebab dirinya jarang menerima tawaran syuting sinetron belakangan ini.

Dia mengaku sedang malas bermain sinetron dan lebih sibuk mengurus bisnis.

"Lebih malas syuting," kata Indra L Bruggman saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 44 tahun itu kemudian menjelaskan alasan dirinya malas main sinetron akhir-akhir ini.

Bukan perihal honor atau waktu, Indra L Bruggman ternyata mempertanyakan kualitas cerita dari sinetron itu sendiri.

"Kalau ceritanya, enggak sesuai dengan yang kita mau," ucap pemain sinetron Jinny Oh Jinny itu.

Atas dasar itu, Indra L Bruggman sangat selektif saat mendapat tawaran syuting sinetron.

Dia perlu mengetahui kualitas rumah produksi, sutradara, hingga cerita sinetron yang berkualitas

