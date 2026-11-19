jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan itu muncul untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.

Jaringan Alumni Yogyakarta menyampaikan aspirasi itu sebelum Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon kepada MPR, paling lambat 25 November 2026.

MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.

Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta Heroe Waskito mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berperan sebagai tokoh pemersatu dan diterima semua kelompok, tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat luas.

"Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan," kata Heroe.

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Heroe mengingatkan peran Sultan dalam menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang. Pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.

"Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa," ujarnya.