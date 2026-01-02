Jaringan Judi Online Internasional Dibekuk, Puluhan Tersangka Diamankan

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi daring berskala internasional yang beroperasi di Indonesia melalui situs-situs seperti T6.com, WE88, PWC, dan jaringan 1XBET. Operasi penegakan hukum dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah, termasuk Pamekasan, Tangerang, Jakarta, dan Cianjur.

"Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Wira Satya, di Jakarta, Jumat (2/1).

Operasi yang merupakan tindak lanjut laporan polisi sejak Agustus hingga Desember 2025 itu berhasil mengamankan puluhan tersangka dengan berbagai peran.

"Dalam pengungkapan ini, penyidik telah memblokir sedikitnya lebih dari 100 rekening bank dan masih terus melakukan pengembangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," ujar Wira Satya.

Barang bukti yang disita meliputi komputer, laptop, ponsel, buku tabungan, kartu ATM, dokumen perusahaan, kendaraan, serta ratusan rekening koran. Dari penyidikan sementara, jaringan tersebut diduga memiliki omset hingga ratusan miliar rupiah dalam setahun.

"Kami tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Penyidik terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk yang berperan dalam pencucian uang. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan," tegas Wira Satya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP, UU ITE, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Untuk langkah selanjutnya, penyidik akan melakukan pengembangan kasus, pemeriksaan forensik digital, serta berkoordinasi dengan pihak perbankan, Kominfo, PPATK, dan Kejaksaan. (antara/jpnn)