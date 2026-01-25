menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Jaringan Narkoba di Pekanbaru Terbongkar, 2 Pecatan Polisi Ditangkap

Jaringan Narkoba di Pekanbaru Terbongkar, 2 Pecatan Polisi Ditangkap

Jaringan Narkoba di Pekanbaru Terbongkar, 2 Pecatan Polisi Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengedar narkoba diborgol dan ditahan polisi. Ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Tim Satresnarkoba Polresta Pekanbaru membongkar jaringan peredaran narkoba di sebuah rumah kos di Jalan Dagang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka, dua di antaranya merupakan pecatan anggota Polri.

Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di Kosan Daya lantai 1 dan lantai 2, Jalan Dagang.

Baca Juga:

Kasatnarkoba Polresta Pekanbaru Kompol M Yacub mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika yang kerap dilakukan oleh seorang perempuan berinisial AA alias Aurel.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan.

Awalnya tim mengamankan AA Als Aurel bersama seorang pria berinisial RH Als Rinto di luar kosan.

Baca Juga:

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian melakukan penggerebekan ke beberapa kamar kos dan kembali mengamankan tiga tersangka lainnya, yakni PT Als Piki, MF Als Fachri, dan Josi.

“Dari lima tersangka yang diamankan, dua di antaranya diketahui merupakan pecatan anggota Polri, yakni RH Als Rinto dan Josi,” kata Yacub Sabtu (24/1).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka, dua di antaranya merupakan pecatan anggota Polri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI