Jasa Marga Ajak Peserta P3MD Danantara Rasakan Langsung Bisnis & Layanan Tol
jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengajak 37 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) untuk mengenal pengelolaan bisnis dan pelayanan tol.
Pengenalan itu dilakukan melalui kegiatan Jasa Marga Business & Service Immersion: Understanding the Business, Experiencing the Service di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), Jatiasih, Bekasi, Rabu (7/10).
Ajang itu merupakan bagian dari rangkaian P3MD yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan operasional tol memiliki fungsi strategis dalam mengawal kelancaran mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi nasional.
Menurutnya, pekerjaan di BUMN infrastruktur transportasi harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada publik.
“Jasa Marga tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga mengelola lalu lintas sebagai nadi perekonomian bangsa. Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan Roadster Jasa Marga dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," kata Rivan.
"Calon pemimpin BUMN masa depan juga perlu memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata, dengan memastikan setiap keputusan dan langkah yang diambil memberikan manfaat bagi pelayanan publik,” sambungnya.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengajak 37 peserta P3MD untuk mengenal pengelolaan bisnis dan pelayanan tol.
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