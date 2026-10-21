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Buka Opsi Buyback Saham, Jasa Marga Terus Cermati Perkembangan dan Dinamika Pasar

Buka Opsi Buyback Saham, Jasa Marga Terus Cermati Perkembangan dan Dinamika Pasar
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PT Jasa Marga (Persero) Tbk membuka ruang kajian terhadap berbagai inisiatif strategis, salah satunya potensi buyback saham dengan senantiasa menyelaraskannya terhadap kebutuhan likuiditas serta rencana ekspansi operasional. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memantau perkembangan dan dinamika pasar modal nasional secara seksama guna memastikan arah kebijakan Perseroan tetap sejalan dengan target pertumbuhan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, Jasa Marga membuka ruang kajian terhadap berbagai inisiatif strategis, salah satunya potensi pembelian kembali saham (share buyback) dengan senantiasa menyelaraskannya terhadap kebutuhan likuiditas serta rencana ekspansi operasional.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Trias Andriyanto menyampaikan setiap alternatif aksi korporasi perlu dikaji secara menyeluruh agar selaras dengan kondisi dan prioritas bisnis Perseroan.

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“Evaluasi terhadap kemungkinan opsi buyback saham didasarkan pada kajian yang komprehensif dan menyeluruh demi menjaga fundamental Perseroan," kata Trias dalam keterangan resminya, Rabu (21/10).

Trias menyampaikan Perseroan juga selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam setiap langkah aksi korporasi.

"Pendekatan ini penting guna memastikan struktur keuangan tetap kokoh dengan tetap selaras dalam menjaga operasional jalan tol,” ujar Trias.

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Trias menambahkan, Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis, menjaga pertumbuhan kinerja keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Buka Opsi Buyback Saham, Jasa Marga Terus Cermati Perkembangan dan Dinamika Pasar

Evaluasi terhadap kemungkinan opsi buyback saham didasarkan pada kajian yang komprehensif dan menyeluruh demi menjaga fundamental Perseroan

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