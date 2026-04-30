Jasa Marga Bukukan Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I/2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengawali 2026 dengan kinerja keuangan yang positif. Pada Kuartal I 2026, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 5,1 triliun atau tumbuh 10,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan tersebut ditopang oleh pendapatan tol sebesar Rp 4,7 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp 397,6 miliar, yang masing-masing meningkat 9,4 persen dan 24,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono mengatakan pertumbuhan pendapatan perusahaan sejalan dengan peningkatan kinerja operasional perseroan. EBITDA tercatat sebesar Rp 3,4 triliun atau naik 10,7 persen dengan margin yang terjaga di level 66,1 persen.

“Capaian ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam pengendalian beban usaha serta optimalisasi kinerja operasional,” kata Rivan dalam siaran persnya, Kamis (30/4).

Laba bersih perseroan pada Kuartal I 2026 tercatat sebesar Rp 774,7 miliar. Meski mengalami sedikit koreksi secara tahunan akibat peningkatan biaya keuangan, kinerja tersebut dinilai tetap mencerminkan fundamental bisnis yang solid.

Menurut Rivan, kenaikan biaya keuangan sejalan dengan mulai beroperasinya ruas Jalan Tol Yogya-Solo yang menjadi bagian dari strategi ekspansi jangka panjang perseroan.

Baca Juga: Hyundai Dibayangi Penurunan Laba Operasional Pada Awal Tahun

“Pengoperasian ruas baru ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan kinerja usaha ke depan,” ujar dia.

Dari sisi operasional, volume transaksi di jalan tol yang dikelola Jasa Marga tumbuh 1,64 persen yoy menjadi 318,8 juta kendaraan, dengan lalu lintas harian rata-rata mencapai 3,5 juta kendaraan. Hingga Kuartal I 2026, Jasa Marga masih menjadi pemimpin pasar industri jalan tol nasional dengan total jalan tol beroperasi sepanjang 1.294 kilometer dari total konsesi 1.736 kilometer, atau setara 42 persen dari total jalan tol di Indonesia.