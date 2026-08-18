Jasa Marga Catat 700 Ribu Kendaraan Melintas Tol Regional Nusantara Periode HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division mencatat 735.195 kendaraan melintas di Ruas Tol Regional Nusantara selama periode libur Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 14–17 Agustus 2026.

Volume lalu lintas tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal yang mencatatkan sebanyak 728.914 kendaraan.

Lonjakan kendaraan tertinggi terjadi di Ruas Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa dengan realisasi 261.257 kendaraan melintas, atau melonjak 19,88 persen dari volume normal sebanyak 217.937 kendaraan.

Peningkatan signifikan juga tercatat di Ruas Tol Manado–Bitung dengan volume 25.939 kendaraan atau naik 19,64 persen dibandingkan trafik normal sejumlah 21.680 kendaraan.

Sementara itu, volume lalu lintas di Ruas Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan mencapai 64.962 kendaraan atau tumbuh 7,89 persen dari angka normal 60.211 kendaraan.

Secara rinci pada segmen tersebut, sebanyak 38.110 kendaraan tercatat menuju Yogyakarta melalui Gerbang Tol Prambanan atau naik 21,52 persen, sedangkan 38.912 kendaraan meninggalkan Yogyakarta atau naik 19,77 persen dari kondisi normal.

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Adapun di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, volume kendaraan terdata sebanyak 62.896 unit atau naik tipis 0,67 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 62.480 kendaraan.

Menanggapi kelancaran arus perjalanan selama libur panjang tersebut, pihak Jasa Marga mengapresiasi pengguna jalan dan terus berkomitmen mengoptimalkan sarana maupun prasarana demi menjaga kenyamanan serta keselamatan berkendara.