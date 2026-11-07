Jasa Marga dan BPS Integrasikan Data untuk Memperkuat Analisis Ekonomi & Transportasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta pada Jumat (6/11).

Kerja sama ini bertujuan memperkuat integrasi dan pertukaran data statistik untuk mendukung analisis bisnis, pengembangan sistem informasi, serta pemahaman mengenai kontribusi sektor transportasi terhadap perekonomian.

Penandatanganan MoU ini dilakukan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan.

Melalui kolaborasi ini, Jasa Marga berupaya memperkuat pemanfaatan data statistik dalam menganalisis dinamika ekonomi dan transportasi, termasuk keterkaitannya dengan aktivitas logistik dan mobilitas masyarakat.

"Kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis bagi Jasa Marga untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data," kata Rivan dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Sabtu (7/11).



Menurut Rivan, informasi statistik yang akurat dan terintegrasi dapat membantu Jasa Marga memahami perkembangan ekonomi wilayah, pergerakan sektor transportasi, serta keterkaitannya dengan aktivitas logistik dan operasional jalan tol.

"Dengan demikian, data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung perencanaan dan creating traffic untuk meningkatkan jumlah transaksi di jalan tol," ujar Rivan.

Melalui MoU ini, kedua institusi akan mengembangkan mekanisme integrasi dan pertukaran data serta informasi melalui Application Programming Interface (API) dengan memanfaatkan platform masing-masing pihak.