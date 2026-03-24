Jasa Marga Dukung Pemberlakuan Sistem Buka Tutup Rest Area pada Puncak Arus Balik

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik-balik Lebaran 2026, Jasa Marga terus berkoordinasi dengan stakeholder.

Demi mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas kembali ke Jakarta yang meningkat signifikan, Jasa Marga mendukung pemberlakuan sistem buka tutup rest area KM 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan penutupan Rest Area KM 52B Jalan Tol Jakarta-Cikampek berdasarkan diskresi Kepolisian.

“Pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dapat memanfaatkan rest area lainnya seperti rest area KM 42B dan KM 19 B,” kata Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono dalam siaran persnya, Selasa (24/3).

Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah jalan Tol Cipularang yang menuju Jakarta dapat menggunakan rest area KM 97B, KM 88B atau KM 72B.

“Sementara itu, pengguna jalan dari arah jalan Tol Cipali, dapat menggunakan rest area KM 130B atau KM 101B,” beber Rivan.

Sementara itu arus balik diprediksi akan terjadi pada 24, 28, 29 Maret 2026.

Pengguna jalan diimbau untuk mengatur waktu perjalanan arus balik dan menghindari puncak arus balik serta selalu mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang dinamis dari pihak Kepolisian.

Aktif untuk perbarui informasi lalu lintas yang bisa didapatkan melalui Call Center Jasa Marga di nomor 133, Aplikasi Travoy, Akun X @PTJASAMARGA, Radio Travoy FM di Sonora 92.0 FM Jakarta dan jaringannya, serta di media sosial resmi Jasa Marga Group.



Simak! Video Pilihan Redaksi:

