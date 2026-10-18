Jasa Marga Meraih 2 Penghargaan Tata Kelola pada Ajang IICD 2026

jpnn.com, JAKARTA - BUMN PT Jasa Marga menyabet dua penghargaan pada ajang The 17th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award 2026, sebagai pengakuan atas komitmen perseroan memperkuat tata kelola perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

"Pencapaian ini menjadi apresiasi atas komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik," kata Rivan dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

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Mengusung tema “Strengthening Market Confidence through Governance Excellence”, Jasa Marga dinobatkan sebagai penerima penghargaan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dan Best Disclosure and Transparency.

Penilaian dilakukan secara independen oleh IICD dengan mengacu pada standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Menurut Rivan, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

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Penghargaan itu, kata dia, merupakan pengakuan atas komitmen Jasa Marga dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh proses bisnis.

"Bagi kami, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan komitmen untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar modal. Seluruh informasi yang kami sampaikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.