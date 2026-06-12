Jasa Marga Optimalkan One Call Center 133 pada Periode Libur Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada Juni dan Juli 2026, PT Jasa Marga terus memperkuat transformasi layanan berbasis kebutuhan pengguna jalan melalui One Call Center 133 untuk mengoptimalkan respons secara real-time.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen mereka dalam melayani sepenuh hati sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan melalui penyediaan layanan informasi yang cepat dan tepat.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa transformasi layanan ini merupakan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan customer experience yang semakin baik di setiap titik perjalanan pengguna jalan tol.

“Melalui One Call Center 133, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses saat sebelum, selama, maupun setelah perjalanan," ujar Rivan.

Tidak hanya melayani penanganan kondisi darurat di tengah perjalanan, One Call Center 133 juga siap melayani kebutuhan informasi masyarakat sebelum melakukan perjalanan, seperti kondisi lalu lintas terkini, pemberlakuan rekayasa lalu lintas situasional, hingga informasi tarif tol.

Kepastian dan kemudahan akses informasi ini dihadirkan untuk meminimalisasi keraguan serta membangun rasa tenang bagi masyarakat selama berkendara.

Sistem One Call Center 133 terintegrasi secara penuh dengan pusat kendali operasional dan pemantauan lalu lintas berbasis teknologi di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

Dengan adanya integrasi ini, Jasa Marga memastikan setiap petugas call center dapat memberikan validasi kondisi lajur serta estimasi penanganan kendala di lapangan secara cepat dan akurat.