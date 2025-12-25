Jasa Marga Pastikan Layanan Tol Optimal Selama Momen Nataru 2025/2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Perseroan mengutamakan tiga aspek dalam layanannya, yakni keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan.

Jasa Marga menargetkan terciptanya suasana perjalanan yang aman, tenang, dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat di akhir tahun.

Sehubungan dengan itu, Jasa Marga mengimbau pengguna tol untuk melakukan persiapan matang sebelum melakukan perjalanan akhir tahun.

Sebelum memasuki jalan tol, pengguna diminta untuk melakukan pengecekan menyeluruh.

Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan jauh.

Manajemen waktu perjalanan juga menjadi poin penting yang ditekankan oleh Jasa Marga.

Pengendara diimbau untuk menggunakan waktu dengan bijak selama berada di lintasan tol.