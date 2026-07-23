Jasa Marga Perkuat Layanan Digital & Operasional, Dony Oskaria Tinjau Travoy Rest

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria meninjau Travoy Rest KM 88A dan Travoy Rest KM 88B Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jawa Barat, pada Selasa (21/07).

Tinjauan itu dilanjutkan ke Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), Jatiasih, Bekasi, untuk melihat secara langsung implementasi transformasi digital yang dikembangkan oleh Jasa Marga.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Direksi Jasa Marga, yaitu Wakil Direktur Utama Andry Tanudjaja, Direktur Pengembangan Usaha Ari Respati, Direktur Bisnis Reza Febriano, Direktur Operasi Fitri Wiyanti, Direktur Layanan Yaya Ruhiya serta Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Trias Andriyanto dan jajaran Group Head dan Direksi Anak Perusahaan Jasa Marga Group.

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Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mrngatakan sejumlah langkah transformasi yang telah dilakukan perusahaan, mulai dari rejuvenasi rest area hingga penguatan fungsi JMTC sebagai pusat kendali operasional berbasis teknologi.

Pengembangan Travoy Rest menjadi bagian dari strategi Jasa Marga dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke pengguna jalan melalui konsep destination hub area.

"Sehingga rest area tidak lagi sekedar menjadi tempat beristirahat, melainkan destinasi yang menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan dan menyenangkan," ujarnya.

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Sejumlah transformasi layanan Travoy Rest KM 88A dan B Jalan Tol Cipularang terlihat dari rejuvenasi dan penambahan jumlah toilet, penyediaan fasilitas yang semakin lengkap dan berkualitas, ruang terbuka yang ramah lingkungan, penambahan titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga penguatan peran UMKM lokal.

Upaya peningkatan pelayanan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.