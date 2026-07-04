Jasa Marga Perkuat Transformasi Pengalaman Pelanggan Melalui Expert Sharing Session

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Marga terus mendorong transformasi layanan yang berorientasi pada pelanggan melalui strategi peningkatan customer experience (CX).

Komitmen menghadirkan layanan jalan tol yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat diwujudkan melalui penyelenggaraan Expert Sharing Session bertema "Up-scaling Customer Experience (CX) Through Smart, Sustainable, and Connected Mobility Ecosystems" di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Layanan Yaya Ruhiya, Corporate Secretary & Chief Administration Officer Trias Andriyanto, jajaran Group Head dan Direksi anak perusahaan Jasa Marga, serta diikuti ratusan Roadster Jasa Marga Group secara daring.

Acara juga menghadirkan dua narasumber, yakni Mohammed Ali Berawi dan Rhenald Kasali, yang membahas strategi peningkatan pengalaman pelanggan dalam ekosistem transportasi modern.

Rivan mengatakan sebagai pemimpin pasar pengelola jalan tol di Indonesia, Jasa Marga tengah mendorong perubahan paradigma dari infrastructure menjadi infraculture, yaitu pembangunan infrastruktur yang berfokus pada keselamatan dan pengalaman pengguna jalan.

Dia menyebut dampak perubahan paradigma ini tidak hanya dirasakan oleh internal perusahaan, tetapi juga masyarakat melalui pengalaman berkendara yang lebih baik.

“Tantangan kami adalah menghadirkan total experience yang berfokus pada keselamatan pengguna jalan,” ujae dia dalam siaran persnya.

Oleh karena itu, Jasa Marga terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi, mulai dari pengawasan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), sistem pengendalian internal Troops, Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), hingga aplikasi Travoy sebagai ekosistem layanan digital bagi pengguna jalan tol.