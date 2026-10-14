Jasa Marga Raih Top 10 BUMN Layanan Terbaik dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih peringkat 10 dalam ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (13/10).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Direktur Layanan Jasa Marga Yaya Ruhiya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna jalan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan ajang CX100 merupakan momentum penting untuk membangun pola pikir pelayanan berkelanjutan di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan membuat perusahaan kita berkelanjutan,” kata Dony.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan CX100 menjadi momentum bagi Perusahaan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat transformasi layanan yang dijalankan secara berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan pergeseran paradigma Jasa Marga dari infrastructure menuju infraculture, yaitu menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan sebagai bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan tol.

“Bagi Jasa Marga, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan menghadirkan teknologi. Keberhasilannya harus tercermin dalam pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat," kata Rivan.