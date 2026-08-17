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Peringati HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Jasa Marga Teguhkan Komitmen Jaga Konektivitas Nasional dan Tingkatkan Kualitas Layanan

Jasa Marga Teguhkan Komitmen Jaga Konektivitas Nasional dan Tingkatkan Kualitas Layanan
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PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyelenggarakan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang dihadiri jajaran Direksi, BOD-1 Jasa Marga Group, serta diikuti Roadster di lingkungan Jasa Marga pada Senin (17/8). Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga konektivitas nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur', Jasa Marga menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus memberikan kontribusi nyata melalui pengelolaan infrastruktur jalan tol yang mengedepankan keselamatan, keandalan, dan kualitas pelayanan.

Jasa Marga Teguhkan Komitmen Jaga Konektivitas Nasional dan Tingkatkan Kualitas Layanan

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Jasa Marga menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Pusat Jasa Marga pada Senin (17/8).

Upacara dihadiri oleh jajaran Direksi Jasa Marga, BOD-1 Jasa Marga Group, serta diikuti oleh Roadster di lingkungan Jasa Marga.

Upacara tersebut menjadi momentum bagi seluruh Roadster Jasa Marga untuk terus bersatu dalam kebersamaan dan terus berkolaborasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.

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Sebagai perusahaan pengelola infrastruktur jalan tol, Jasa Marga terus menjalankan perannya dalam mendukung konektivitas antarwilayah melalui pengelolaan jalan tol yang mengutamakan keselamatan, keandalan operasional, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata Jasa Marga dalam menjalankan perannya sebagai pengelola infrastruktur jalan tol sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Jasa Marga akan terus memperkuat perannya dalam menjaga konektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol

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