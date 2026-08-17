Jasa Marga Teguhkan Komitmen Jaga Konektivitas Nasional dan Tingkatkan Kualitas Layanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga konektivitas nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur', Jasa Marga menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus memberikan kontribusi nyata melalui pengelolaan infrastruktur jalan tol yang mengedepankan keselamatan, keandalan, dan kualitas pelayanan.

Jasa Marga menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Pusat Jasa Marga pada Senin (17/8).

Upacara dihadiri oleh jajaran Direksi Jasa Marga, BOD-1 Jasa Marga Group, serta diikuti oleh Roadster di lingkungan Jasa Marga.

Upacara tersebut menjadi momentum bagi seluruh Roadster Jasa Marga untuk terus bersatu dalam kebersamaan dan terus berkolaborasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.

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Sebagai perusahaan pengelola infrastruktur jalan tol, Jasa Marga terus menjalankan perannya dalam mendukung konektivitas antarwilayah melalui pengelolaan jalan tol yang mengutamakan keselamatan, keandalan operasional, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata Jasa Marga dalam menjalankan perannya sebagai pengelola infrastruktur jalan tol sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.