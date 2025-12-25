Jasa Marga: Volume Lalin Momen Natal Naik 12 Persen, 994 Ribu Mobil Keluar Jabotabek

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat volume lalu lintas (lalin) yang meninggalkan wilayah Jabotabek mengalami peningkatan signifikan selama momen Hari Raya Natal 2025.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan sebanyak 994.549 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada periode H-7 hingga H-2.

Periode pencatatan tersebut terhitung mulai Kamis, 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan Rabu, 24 Desember 2025 pukul 06.00 WIB.

Angka tersebut kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

Rivan menyebutkan total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 12,1 persen, jika dibandingkan dengan lalu lintas normal.

Untuk distribusi lalu lintas, mayoritas kendaraan menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebanyak 453.441 kendaraan atau sebesar 45,6 persen.

Sementara itu, sebanyak 305.502 kendaraan atau 30,7 persen menuju arah Barat (Merak), dan 235.606 kendaraan atau 23,7 persen menuju arah Selatan (Puncak).

Secara rinci untuk arah Timur, lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama berjumlah 229.535 kendaraan, naik sebesar 31,1 persen dari lalin normal.