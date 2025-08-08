menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Jasa Raharja Gandeng Unpad & Daekin University Untuk Bangun SDM Unggul

Jasa Raharja Gandeng Unpad & Daekin University Untuk Bangun SDM Unggul

Jasa Raharja Gandeng Unpad & Daekin University Untuk Bangun SDM Unggul
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jasa Raharja bersama Unpad dan Daekin University berusaha mencetak SDM unggul. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANDUNG - Jasa Raharja membuktikan komitmennya untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui International Exposure Program bagi 25 insan Jasa Raharja penerima beasiswa Magister Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad).

Acara pembukaan kegiatan itu berlangsung di Deakin University, Lancaster University Indonesia (DLI) Bandung, Selasa (5/8).

Program itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman akademik internasional melalui kombinasi short course bersama akademisi global, mentoring, kunjungan industri, dan penguatan jejaring profesional internasional.

Baca Juga:

Kepala Divisi Human Capital Jasa Raharja, Akhdiyat Setya Purnama menyampaikan program tersebut sejalan dengan tema Divisi Human Capital Jasa Raharja: “Nurturing employee by developing supportive environment to enhance performance and sustainable corporation.”

"Kami berkomitmen memupuk dan mengembangkan insan-insan Jasa Raharja agar dapat memberikan performa maksimal dan menjadi tenaga kerja unggul di masa depan," kata Akhdiyat, dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Sementara Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja Rubi Handojo menekankan pentingnya mencetak talenta muda yang tidak hanya cakap secara kompetensi, tetapi juga berintegritas tinggi.

Baca Juga:

"Saya berharap program ini tak hanya melahirkan insan Jasa Raharja yang cerdas dan unggul, tetapi juga yang mampu menjaga amanah dan kepercayaan perusahaan," kata Rubi.

International Exposure Program ini berlangsung pada 4-8 Agustus 2025, dengan agenda utama Short Course di DLI mengangkat tema kepemimpinan strategis, inovasi, dan teknologi; Mentoring Lecture di Unpad; Exclusive Networking Dinner bersama perwakilan Austrade, VGTI, dan Kedutaan Inggris; serta Company Visit ke IBM Indonesia.

Jasa Raharja berusaha mencetak SDM unggul dengan menggandeng Unpad dan Daekin University.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI