Jasad Aiptu Sumariyanto Ditemukan di DAS Katingan

jpnn.com - Tim Gabungan akhirnya menemukan jasad Aiptu Sumariyanto, anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah, Minggu (5/7/2026).

Anggota Polri itu sebelumnya dilaporkan hilang saat penggerebekan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tumbang Kalamei, Kecamatan Katingan Tengah.

"Tim gabungan berhasil menemukan jasad Aiptu Sumariyanto, sekitar pukul 09.00 WIB," kata Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono saat dikonfirmasi di Palangka Raya.

Penemuan ini berawal pada saat warga melihat adanya mayat yang mengapung dan tersangkut di kayu.

Jasad Aiptu Sumariyanto ditemukan berjarak sekitar 8 kilometer dari lokasi kejadian, tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Katingan, Desa Rantau Asem.

"Jasad kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya.

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Sebelumnya, jasad anggota Polri Bripda Nopandri Ramadhana ditemukan Sabtu (04/07) sekitar pukul 15:55 WIB.

Keduanya merupakan anggota Polres Katingan yang juga turut melakukan penggerebekan terhadap diduga bandar sabu-sabu di Desa Tumbang Kalemei.