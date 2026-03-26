Jasad Alfin Ditemukan Terkubur 3 Meter di Cikeas Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Alfin Maksalmina Windian (28), warga Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, ditemukan terkubur sedalam tiga meter di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Polisi mengungkap kronologi kejadian hingga proses penanganan perkara kasus ini.

"Korban ditemukan dalam kondisi sudah terkubur dengan kedalaman sekitar tiga meter di wilayah Cikeas," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Kamis.

Peristiwa itu pertama kali dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Rabu (25/3) sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, waktu kejadian diperkirakan terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB.

Penemuan jasad korban tersebut dilakukan oleh tim Resmob Polda Metro Jaya setelah melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan yang masuk.

Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut serta autopsi guna memastikan penyebab kematian.

Baca Juga: Mayat Wanita Berlumuran Darah di Jakarta Timur

Seiring perkembangan kasus, penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya dilakukan oleh Resmob Polda Metro Jaya.

Sementara itu, laporan yang sebelumnya dibuat di Polres Metro Jakarta Timur telah dicabut oleh pihak keluarga korban.