Jasad Nelayan Asal Sukabumi Ditemukan Terdampar di Cianjur

jpnn.com - CIANJUR - Jasad nelayan asal Sukabumi, Jawa Barat, Ujang Agus (42), ditemukan terdampar di pantai Cidamar, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Jasad ditemukan oleh Kepolisian Resor Cianjur bersama petugas gabungan.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan jasad pemilik perahu Doa Ibu 82 terpisah sejauh 17 kilometer dari perahu yang ditemukan di Muara Ciujung, Desa Sukapura, pada Selasa (3/3).

"Satu hari sebelumnya petugas gabungan mendapat laporan temuan perahu tanpa pemilik di pinggir Pantai Ciujung, sehingga dilakukan pencarian, yang mana pemilik akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa," katanya di Cianjur, Rabu (4/3).

Keterangan saksi mata menyebutkan perahu yang dikemudikan korban terbalik dihantam gelombang laut saat mencari ikan. Namun, tidak terlihat keberadaan korban atau rekannya sehingga beberapa nelayan melaporkan hal tersebut ke Polsek Cidaun.

Petugas yang mendapat laporan itu berkoordinasi dengan Polairud Polres Cianjur dan Basarnas guna melakukan pencarian dan menemukan kapal yang dikemudikan korban terdampar di Pantai Ciujung. Lalu, pencarian nelayan itu terus dilakukan dengan menyisir pantai dan tengah laut.

"Pada hari kedua pencarian jasad korban ditemukan dan sempat dibawa ke Puskesmas untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan," katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat di wilayah selatan Cianjur untuk meningkatkan kehati-hatian dan waspada saat melakukan aktivitas di pinggir pantai karena cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi masih kerap terjadi dan dapat mengancam keselamatan.

Sebelumnya, petugas gabungan Polairud Polres Cianjur melakukan pencarian seorang nelayan asal Sukabumi yang dilaporkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Pantai Suliwa, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun.