menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Jasad Operator Excavator yang Tenggelam di Sungai Dawas Ditemukan

Jasad Operator Excavator yang Tenggelam di Sungai Dawas Ditemukan

Jasad Operator Excavator yang Tenggelam di Sungai Dawas Ditemukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jasad korban dievakuasi ke darat. Foto: Dokumen Kantor Basarnas Palembang for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Sukriyadi (38), operator excavator bongkar muat batu bara yang tenggelam di Sungai Dawas Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, ditemukan tim SAR gabungan, Kamis (11/09/2025) sekitar pukul 08.40 WIB.

Jasad warga Jalan Sei Selan, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, itu saat ditemukan mengapung tersangkut akar kayu dipinggir sungai dalam kondisi meninggal dunia atau sekitar radius 200 meter dari lokasi awal kejadian.

"Alhamdulillah pada pencarian hari kedua jasad korban ditemukan," ungkap Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Manca Rahwanto, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga:

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah rumah Sakit Bhayangkara Palembang guna dilakukan proses lebih lanjut.

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Manca.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Rabu (10/09/2025) sekitar pukul 00.30 WIB, korban sedang bekerja sebagai operator excavator bongkar muat batubara sedang memindahkan batubara dari tongkang kecil anugerah 18 muatan 1.200 ton ke tongkang besar sinar lestari 312 muatan 8.000 ton.

Baca Juga:

Saat sedang bekerja tiba-tiba terjadi insiden yang mengakibatkan excavator terbalik dan korban terpental jatuh ke dalam sungai. (mcr35/jpnn)

Tim SAR gabungan temukan jasad Sukriyadi operator excavator bongkar muat batubara yang tenggelam di Sungai Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin.


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI