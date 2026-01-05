Jasad Pelatih Valencia yang Tenggelam di Labuan Bajo Ditemukan

jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memastikan bahwa jasad yang ditemukan oleh Tim SAR gabungan dalam operasi pencarian korban kapal tenggelam di Labuan Bajo adalah pelatih tim B wanita Valencia Spanyol, Fernando Martin Carreras (FMC).

"Benar yang bersangkutan adalah pelatih Valencia untuk tim B yang teridentifikasi melalui cincin dan jam tangan," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra di Kupang, Minggu (4/1/2026).

Kepastian lainnya juga adalah ditemukan kesesuaian antara data antemortem dan post-mortem antara lain jenis kelamin pria dewasa, tinggi badan, ciri khusus seperti tato juga.

Dia mengatakan seluruh temuan tersebut dikonfirmasi oleh pihak keluarga langsung yang masih berada di Labuan Bajo hingga Minggu (4/1) hari ini.

Proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh oleh Tim DVI Biddokkes Polda NTT, dengan membandingkan data ante mortem (AM) dari keluarga dan kedutaan, serta data post mortem (PM) hasil pemeriksaan medis forensik.

Selain itu, proses identifikasi juga dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip ilmiah dan kemanusiaan.

"Tim DVI mengumpulkan dan mencocokkan data primer dan sekunder sesuai protokol Interpol, meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah," tuturnya.

Saat ini, jenazah korban kecelakaan kapal wisata itu berada di fasilitas kesehatan di Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan.